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Українці створили рацію, яку не може заглушити російська РЕБ – Федоров

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 16:07
Українці створили рацію, яку не може заглушити російська РЕБ – Федоров
фото з тг Федорова

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під дією ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони.  

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Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera. Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. 

Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

…Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту".

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Деталі: Федоров розповів, що керувати системою радіостанцій можна через застосунок у телефоні, а також висловив переконання, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. 

Він закликав долучатися до платформи Brave1 та подавати проєкти в оборонній сфері.

 
фото з тг Федорова

Теми: ФедоровМінцифритехнологіївійна
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