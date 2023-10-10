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Украинцы создали рацию, которую не может глушить российская РЭБ – Федоров

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 16:07
Украинцы создали рацию, которую не может глушить российская РЭБ – Федоров
фото с тг Федорова

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая работает под действием вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны.  

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Чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений, украинские разработчики создали радиостанцию Himera. Это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. 

Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней. Также рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать как GPS-маяк - для поиска и эвакуации воинов.

...Himera стала лучшим defense-tech стартапом ІТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта".

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Детали: Федоров рассказал, что управлять системой радиостанций можно через приложение в телефоне, а также выразил убеждение, что вскоре на фронте будет еще больше таких раций. 

Он призвал участвовать в платформе Brave1 и подавать проекты в оборонной сфере.

 
фото с тг Федорова

Темы: ФедоровМинцифрытехнологиивойна
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