Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА

Станислав ПогориловВторник, 10 октября 2023, 17:25
Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА
Фильпп Пронин, фото: АРМА

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Филиппа Пронина председателем Полтавской областной государственной администрации.

Источник: указы президента № 685/2023, № 686/2023

Дословно: "Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Полтавской областной государственной администрации".

Реклама:

Детали: Другим своим указом президент уволил временно исполняющего обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.

Напомним:

  • Зеленский назначил Лунина исполняющим обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации 24 декабря 2021 года.
  • О том, что Пронин может возглавить Полтавскую ОВА, УП стало известно в начале сентября.

Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

ВИДЕО ДНЯ

Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.

В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Темы: Полтавская областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Полтавская область
На Полтавщине раздались звуки взрывов
У полтавского военкома нашли подозрительные активы на 1,8 млн – НАПК
Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Полтавской области
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: