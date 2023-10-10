Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Филиппа Пронина председателем Полтавской областной государственной администрации.
Источник: указы президента № 685/2023, № 686/2023
Дословно: "Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Полтавской областной государственной администрации".
Детали: Другим своим указом президент уволил временно исполняющего обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.
Напомним:
- Зеленский назначил Лунина исполняющим обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации 24 декабря 2021 года.
- О том, что Пронин может возглавить Полтавскую ОВА, УП стало известно в начале сентября.
Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.
Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.
В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений