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Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА

Станислав ПогориловВторник, 10 октября 2023, 17:25
Зеленский сменил председателя Полтавской ОДА
Фильпп Пронин, фото: АРМА

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Филиппа Пронина председателем Полтавской областной государственной администрации.

Источник: указы президента № 685/2023, № 686/2023

Дословно: "Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Полтавской областной государственной администрации".

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Детали: Другим своим указом президент уволил временно исполняющего обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрия Лунина.

Напомним:

  • Зеленский назначил Лунина исполняющим обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации 24 декабря 2021 года.
  • О том, что Пронин может возглавить Полтавскую ОВА, УП стало известно в начале сентября.

Справочно: 41-летний Филипп Пронин имеет диплом магистра по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавра по правоведению Финансово-правового колледжа.

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Пронин с 2005 по 2008 год работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 был старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финансового мониторинга.

В 2012 - 2017 - заместитель директора департамента - начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017 - 2020 был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Темы: Полтавская областьЗеленский
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