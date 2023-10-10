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Армія РФ атакувала Донеччину: троє поранених, серед яких 16-річна дівчина

Тетяна ОлійникВівторок, 10 жовтня 2023, 20:19
Армія РФ атакувала Донеччину: троє поранених, серед яких 16-річна дівчина
Фото уламків - Донецька обласна прокуратура

Російська армія атакувала Бахмутський та Покровський райони Донецької області та поранила трьох людей, серед яких 16-річна дівчина.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 10 жовтня 2023 року російська армія обстріляла с. Неліпівка Бахмутського району, ймовірно, з артилерії. Від вибуху, перебуваючи на подвір’ї власного домоволодіння, отримав перелам руки 59-річний місцевий мешканець".

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Деталі: Окупанти також атакували м. Красногорівку та с. Катеринівку. Там дістали множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років.

Передісторія

  • 10 жовтня російські військові обстріляли село Угроїди на Сумщині та смертельно поранили 13-річну дитину, вона померла у "швидкій" дорогою до Сумської лікарні. 

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Теми: Донецька областьобстрілдіти
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