Армия РФ атаковала Донецкую область: трое раненых, среди которых 16-летняя девушка

Российская армия атаковала Бахмутский и Покровский районы Донецкой области и ранила троих человек, среди которых 16-летняя девушка.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 10 октября 2023 года российская армия обстреляла с. Нелиповка Бахмутского района, вероятно, из артиллерии. От взрыва, находясь во дворе собственного домовладения, получил перелом руки 59-летний местный житель".

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Детали: Оккупанты также атаковали г. Красногоровку и с. Катериновка. Там получили множественные осколочные ранения 16-летняя девушка и женщина 75 лет.

Предистория:

10 октября российские военные обстреляли село Угроиды на Сумщине и смертельно ранили 13-летнего ребенка, он умер в "скорой" дороге в Сумскую больницу.