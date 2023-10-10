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Поплічник мера Сум вийшов під заставу у 1,4 мільйона гривень

Тетяна ОлійникВівторок, 10 жовтня 2023, 21:47
Поплічник мера Сум вийшов під заставу у 1,4 мільйона гривень
Олександр Журба ФОТО МІСЬКРАДИ

Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого затримали при отриманні хабаря разом із мером Сум Олександром Лисенком, відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 гривень

Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури

Деталі: Посадовцю необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

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Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою.

 
Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби

ФОТО: ДЖЕРЕЛО В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
  • Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
  • За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.
  • 4 жовтня суд вирішив, що Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
  • 5 жовтня посадовця випустили під заставу у 3 мільйони гривень. 9 жовтня Лисенка відсторонили від виконання обов'язків. До 9 грудня обов'язки міського голови Сум виконуватиме Юлія Павлик.

Теми: Сумикорупція
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