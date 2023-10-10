Поплічник мера Сум вийшов під заставу у 1,4 мільйона гривень
Вівторок, 10 жовтня 2023, 21:47
Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого затримали при отриманні хабаря разом із мером Сум Олександром Лисенком, відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 гривень
Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури
Деталі: Посадовцю необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.
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Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 2 жовтня НАБУ та СБУ повідомили про викриття під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради Олександра Журби.
- Повідомлялося, що фігурантів затримали на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.
- За даними слідства, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.
- 4 жовтня суд вирішив, що Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.
- 5 жовтня посадовця випустили під заставу у 3 мільйони гривень. 9 жовтня Лисенка відсторонили від виконання обов'язків. До 9 грудня обов'язки міського голови Сум виконуватиме Юлія Павлик.