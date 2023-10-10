Поплічник мера Сум вийшов під заставу у 1,4 мільйона гривень

Директора департаменту Сумської міськради Олександра Журбу, якого затримали при отриманні хабаря разом із мером Сум Олександром Лисенком, відпустили під заставу у розмірі 1 476 200 гривень

Джерело: Суспільне з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури

Деталі: Посадовцю необхідно буде здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

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Прокурори просили для Журби тримання під вартою із заставою у 5 млн грн. Адвокат посадовця клопотав про запобіжний захід не пов‘язаний з триманням під вартою.

Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби ФОТО: ДЖЕРЕЛО В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

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