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Приспешник мэра Сум вишёл под залог в 1,4 миллиона гривен

Татьяна ОлейникВторник, 10 октября 2023, 21:47
Приспешник мэра Сум вишёл под залог в 1,4 миллиона гривен
Александр Журба ФОТО ГОРсовета

Директора департамента Сумского горсовета Александра Журбу, задержанного при получении взятки вместе с мэром Сум Александром Лысенко, отпустили под залог в размере 1 476 200 гривен

Источник: "Суспильне" со ссылкой на прессслужбу Специальной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Чиновнику необходимо будет сдать паспорта, носить электронный браслет и не выезжать из Сум без разрешения.

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Прокуроры просили для Журбы содержания под стражей с залогом в 5 млн. грн. Адвокат чиновника ходатайствовал о мере пресечения не связан с содержанием под стражей.

 
Задержание директора департамента инфраструктуры Александра Журбы
ФОТО: ИСТОЧНИК В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Предыстория:

  • 2 октября НАБУ и СБУ сообщили о разоблачении при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета Александра Журбы.
  • Сообщалось, что фигурантов задержали с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.
  • По данным следствия, чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали с предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.
  • 4 октября суд решил, что Лысенко останется под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.
  • 5 октября должностного лица выпустили под залог в 3 миллиона гривен. 9 октября Лысенко отстранили от исполнения обязанностей. До 9 декабря обязанности городского головы Сумму будет выполнять Юлия Павлик.

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Темы: Сумыкоррупция
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