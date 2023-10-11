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Росіяни намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного – ISW

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 02:52
Росіяни намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного – ISW
Україніські військові на лінії фронту, фото: Генштаб ЗСУ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники загострюють ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути Сили оборони від Роботиного.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська 9 жовтня розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного.

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Окупанти активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки, а російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі.

Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не бачив жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед.

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На думку аналітиків, оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Також експерти додають: активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Ключові висновки ISW за 10 жовтня:

  • Російські війська розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області 9 жовтня, які, ймовірно, мають на меті відтягнути українські сили від району Роботиного.
  • Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не знайшов жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ.
  • Українські сили продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджені просування у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
  • Російське військове керівництво, імовірно, вчергове змінило командувача 58-ї загальновійськової армії, що свідчить про те, що в західній частині Запорізької області продовжуються проблеми з російським командуванням і контролем.
  • Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а також просунулися вперед на деяких ділянках 10 жовтня.
  • Центр національного спротиву повідомляє, що окупаційна влада Луганської області бореться з українськими підпільниками за допомогою мереж зв'язку.

Теми: війнаАвдіївкаЗапорізька область
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