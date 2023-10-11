Росіяни намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники загострюють ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути Сили оборони від Роботиного.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська 9 жовтня розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного.

Реклама:

Окупанти активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки, а російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі.

Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не бачив жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед.

ВІДЕО ДНЯ

На думку аналітиків, оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Також експерти додають: активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.

Ключові висновки ISW за 10 жовтня: