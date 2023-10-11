Росіяни намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного – ISW
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники загострюють ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути Сили оборони від Роботиного.
Джерело: ISW
Деталі: Російські війська 9 жовтня розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного.
Окупанти активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.
Також вони атакували на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки, а російські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри в цьому районі.
Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не бачив жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед.
На думку аналітиків, оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.
Також експерти додають: активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.
Ключові висновки ISW за 10 жовтня:
- Російські війська розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області 9 жовтня, які, ймовірно, мають на меті відтягнути українські сили від району Роботиного.
- Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не знайшов жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ.
- Українські сили продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджені просування у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Російське військове керівництво, імовірно, вчергове змінило командувача 58-ї загальновійськової армії, що свідчить про те, що в західній частині Запорізької області продовжуються проблеми з російським командуванням і контролем.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а також просунулися вперед на деяких ділянках 10 жовтня.
- Центр національного спротиву повідомляє, що окупаційна влада Луганської області бореться з українськими підпільниками за допомогою мереж зв'язку.