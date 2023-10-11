Россияне пытаются оттянуть Силы обороны от Роботино – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские захватчики обостряют ситуацию вокруг Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть Силы обороны от Роботино.
Источник: ISW
Детали: Российские войска 9 октября начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от района Роботино.
Оккупанты активизировали наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького и Бердичев и на юго-запад от Авдеевки на линии Водяное - Опытное.
Также они атаковали к юго-западу от Орехова на линии Пятихатки - Жеребянки, а российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись на два километра в этом районе.
Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов провели атаку, и есть видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания отчета ISW не видел никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск вперед.
По мнению аналитиков, окружение Авдеевки, одного из самых укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделила для операции на участке Авдеевка-Донецк.
Также эксперты добавляют: активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части Запорожской области.
Ключевые выводы ISW за 10 октября:
- Российские войска начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области 9 октября, которые, вероятно, имеют целью оттянуть украинские силы от района Роботино.
- Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов совершили атаку, и есть видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания отчета ISW не нашел никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск.
- Украинские силы продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области, а также осуществили подтвержденные продвижения в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Российское военное руководство, вероятно, в очередной раз сменило командующего 58-й общевойсковой армии, что свидетельствует о том, что в западной части Запорожской области продолжаются проблемы с российским командованием и контролем.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах открыть новый коридор через Молдову и Румынию для экспорта украинского зерна.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области, а также продвинулись вперед на некоторых участках 10 октября.
- Центр национального сопротивления сообщает, что оккупационные власти Луганской области борются с украинскими подпольщиками с помощью сетей связи.