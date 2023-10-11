Россияне пытаются оттянуть Силы обороны от Роботино – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), российские захватчики обостряют ситуацию вокруг Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть Силы обороны от Роботино.

Источник: ISW

Детали: Российские войска 9 октября начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от района Роботино.

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Оккупанты активизировали наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького и Бердичев и на юго-запад от Авдеевки на линии Водяное - Опытное.

Также они атаковали к юго-западу от Орехова на линии Пятихатки - Жеребянки, а российские "военкоры" утверждали, что российские войска продвинулись на два километра в этом районе.

Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов провели атаку, и есть видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания отчета ISW не видел никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск вперед.

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По мнению аналитиков, окружение Авдеевки, одного из самых укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделила для операции на участке Авдеевка-Донецк.

Также эксперты добавляют: активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части Запорожской области, которые, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части Запорожской области.

Ключевые выводы ISW за 10 октября: