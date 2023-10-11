Ворог бив по Сумщині з гранатометів та артилерії, скидав НАР

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, внаслідок одного з яких загинула неповнолітня дитина.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом 10 жовтня на Сумщині зафіксовано 82 вибухи.

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Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Свеська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії, 31 вибух та міномету, 16 вибухів.

Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримала неповнолітня дитина (дівчинка 2009 р.н.). Від отриманих поранень померла в кареті швидкої допомоги.

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По Хотінській громаді ворог здійснив обстріли з мінометів, 6 вибухів.

У Свеській громаді зафіксовано 2 вибухи з артилерії.

Великописарівська громада: здійснено ворожий авіаційний обстріл з гелікоптера НАР, 8 вибухів, гранатометний обстріл з АГС, 10 вибухів та мінометний обстріл, 6 вибухів.

По Білопільській громаді був обстріл з гранатомету СПГ, 2 вибухи та міномету, 1 вибух.