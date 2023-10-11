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Враг бил по Сумщине из гранатометов и артиллерии, сбрасывал НАР

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 03:52
Враг бил по Сумщине из гранатометов и артиллерии, сбрасывал НАР
взрыв, фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате одного из которых погиб несовершеннолетний ребенок.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего 10 октября на Сумщине зафиксировано 82 взрыва.

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Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская и Свесская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, 31 взрыв и миномета, 16 взрывов.

В результате одного из артобстрелов ранения получил несовершеннолетний ребенок (девочка 2009 г.р.). От полученных ранений умерла в карете скорой помощи.

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По Хотинской общине враг совершил обстрелы из минометов, 6 взрывов.

В Свесской громаде зафиксировано 2 взрыва из артиллерии.

Великописаревская громада: осуществлен вражеский авиационный обстрел с вертолета НАР, 8 взрывов, гранатометный обстрел из АГС, 10 взрывов и минометный обстрел, 6 взрывов.

По Белопольской общине был обстрел из гранатомета СПГ, 2 взрыва и миномета, 1 взрыв.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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