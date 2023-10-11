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США здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль – Салліван

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 06:46
США здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль – Салліван
Салліван, фото: Getty Images

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Штати мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль – у захисті своєї території і громадян.

Джерело: Салліван на брифінгу, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль".

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"Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити".

Деталі: Відповідаючи на питання журналістів, Салліван також підтвердив, що адміністрація президента президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю.

Він не прокоментував, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

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Також Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі, включно з потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому.

Нагадаємо: Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України

Читайте також про те, як Європа готується до можливої зупинки допомоги США у війні

Теми: СШАУкраїнаІзраїльвійна
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