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США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль – Салливан

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 06:46
США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль – Салливан
Салливан, фото: Getty Images

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Штаты имеют достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и Израиль - в защите своей территории и граждан.

Источник: Салливан на брифинге, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль".

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"Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать".

Детали: Отвечая на вопрос журналистов, Салливан также подтвердил, что администрация президента президента президента Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине, а также пакет помощи Израилю.

Он не прокомментировал, будет ли это объединенный запрос, а также, какую именно форму он будет иметь.

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Также Салливан в очередной раз подчеркнул, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе, включая потенциальную необходимость привлечения американских войск к непосредственным боевым действиям, как это бывало в прошлом.

Напомним: Ранее в Пентагоне призвали Конгресс утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине. 

Западная пресса на выходных сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

Читайте также о том, как Европа готовится к возможной остановке помощи США в войне

Темы: СШАУкраинаИзраильвойна
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