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Зеленський має три очікування від "Рамштайну"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 11 жовтня 2023, 10:27
Зеленський має три очікування від Рамштайну
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, скриншот із відео у Facebook Зеленського

Президент Володимир Зеленський розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії для України.

Джерело: Володимир Зеленський перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі – і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу".

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Деталі: За словами Зеленського, йдеться також про далекобійні ракети, далекобійну зброю. "Не важливо як назвати, проблема у тому, як це дістати. Тому що ми потребуємо цього з основної причини – витіснити Росію з нашої землі", – сказав він.

"І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів", – сказав український президент. 

Він пояснив, що йдеться про потреби в артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 11 жовтня президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з несподіваним візитом. Там відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

Теми: Рамштайндопомога УкраїніЗеленський
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