У Зеленского есть три ожидания от "Рамштайна"

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, скриншот из видео в Facebook Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассчитывает от встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявлений по противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и артиллерии для Украины.

Источник: Владимир Зеленский перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи – и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставки в Африку, Азию, мир".

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Детали: По словам Зеленского, речь идет также о дальнобойных ракетах, дальнобойном оружии. "Не важно как назвать, проблема в том, как это достать. Потому что мы нуждаемся в этом по основной причине – вытеснить Россию с нашей земли", – сказал он.

"И третья вещь: как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление – это одно направление, но нужно также обороняться, потому что по ту сторону – Россия, большая армия террористов", – сказал украинский президент.

Он пояснил, что речь идет о потребностях в артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 11 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с неожиданным визитом. Там проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседание Совета Украина-НАТО.