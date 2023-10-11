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Столтенберг: Якщо атака на критичну інфраструктуру НАТО навмисна − буде відповідь

Середа, 11 жовтня 2023, 10:37
Столтенберг: Якщо атака на критичну інфраструктуру НАТО навмисна − буде відповідь
Генсек НАТО Єнс Столтенберг з військовими НАТО. Фото ілюстративне з Facebook Столтенберга

У НАТО обговорять пошкодження критичної інфраструктури у Балтійському морі і якщо підтвердиться, що атака була навмисною, то Альянс дасть "рішучу відповідь".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу 11 жовтня

Пряма мова генсека НАТО: "Важлива річ зараз – встановити, що трапилося і як це могло трапитися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звичайно, серйозно, і це, звичайно, зустріне об’єднану і рішучу відповідь НАТО".

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Деталі: Столтенберг зазначив, що міністри на зустрічі обговорять інцидент у Балтійському морі, де було пошкоджено критичну підводну інфраструктуру.

Передісторія:

  • 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію, через підозру в можливому витоку газу
  • Також надійшло повідомлення про пошкодження кабелю передачі даних у Фінській затоці.
  • Тепер Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.
  • Фінська та естонська сторони на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.
  • Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом. 
  • Фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту

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Теми: НАТОгазРосія
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