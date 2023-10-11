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Столтенберг: Если атака на критическую инфраструктуру НАТО преднамеренная − будет ответ

Среда, 11 октября 2023, 10:37
Столтенберг: Если атака на критическую инфраструктуру НАТО преднамеренная − будет ответ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг с военными НАТО. Фото иллюстративное из Facebook Столтенберга

В НАТО обсудят повреждение критической инфраструктуры в Балтийском море и если подтвердится, что атака была преднамеренной, то Альянс даст "решительный ответ".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге перед началом двухдневной встречи министров обороны Альянса 11 октября

Прямая речь генсека НАТО: "Важная вещь сейчас − установить, что случилось и как это могло случиться. Если будет доказано, что это преднамеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, то это будет, конечно, серьезно, и это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО".

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Детали: Столтенберг отметил, что министры на встрече обсудят инцидент в Балтийском море, где была повреждена критическая подводная инфраструктура.

Предыстория:

  • 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.
  • Также поступило сообщение о повреждении кабеля передачи данных в Финском заливе.
  • Теперь Финляндия расследует повреждение газопровода как следствие внешнего воздействия.
  • Финская и эстонская сторона на своих брифингах по ситуации отметили, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.
  • Одновременно министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что такие повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом.
  • Финские СМИ сообщали, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

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Темы: НАТОгазРосcия
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