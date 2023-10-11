Зеленський піде на новий президентський термін, якщо війна триватиме

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю румунським ЗМІ розповів, що готовий балотуватися на президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни, якби війна закінчилася – ні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю румунському виданню Digi24.ro

У Зеленського запитали, чи балотувався б він на виборах.

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Пряма мова: "Якби війна продовжувалася - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни...

Я не можу вам назвати точну дату, я думаю, що ніхто (не може, - ред.)... Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати.

Це останній етап війни. Це не його середина. Першим етапом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та взяття ініціативи до своїх рук. Мені здається, ми в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя... Але ми в останній частині, найскладнішій".

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