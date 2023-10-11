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Зеленський піде на новий президентський термін, якщо війна триватиме

Альона Мазуренко Середа, 11 жовтня 2023, 11:04
Зеленський піде на новий президентський термін, якщо війна триватиме
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю румунським ЗМІ розповів, що готовий балотуватися на президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни, якби війна закінчилася – ні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю румунському виданню Digi24.ro

У Зеленського запитали, чи балотувався б він на виборах.

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Пряма мова: "Якби війна продовжувалася - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни...

Я не можу вам назвати точну дату, я думаю, що ніхто (не може, - ред.)... Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я також не можу вам цього сказати.

Це останній етап війни. Це не його середина. Першим етапом була окупація, за якою пішла зупинка наступу та взяття ініціативи до своїх рук. Мені здається, ми в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя... Але ми в останній частині, найскладнішій".

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Нагадаємо: 

  • У серпні 2023 року Володимир Зеленський в інтерв'ю португальським ЗМІ заявив, що буде знову балотуватись в президенти, якщо вибори відбудуться 2024 року під час війни, хоча перед цією каденцією хотів обмежитися одним терміном.

Теми: Зеленськийвиборивійна
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