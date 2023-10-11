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Зеленский пойдет на новый президентский срок, если война будет продолжаться

Алена МазуренкоСреда, 11 октября 2023, 11:04
Зеленский пойдет на новый президентский срок, если война будет продолжаться
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынским СМИ рассказал, что готов баллотироваться на президентских выборах, если они состоятся во время войны, если бы война закончилась - нет.

Источник: Зеленский в интервью румынскому изданию Digi24.ro

У Зеленского спросили, баллотировался бы он на выборах.

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Прямая речь: "Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу уйти во время войны...

Я не могу вам назвать точную дату, я думаю, что никто (не может, - ред.)... Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я также не могу вам этого сказать.

Это последний этап войны. Это не его середина. Первым этапом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие... Но мы в последней части, самой сложной".

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Напомним:

  • В августе 2023 года Владимир Зеленский в интервью португальским СМИ заявил, что будет снова баллотироваться в президенты, если выборы состоятся в 2024 году во время войны, хотя перед этой каденцией хотел ограничиться одним сроком.

Темы: Зеленскийвиборывойна
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