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Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 18:37
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: Не кину державу
Володимир Зеленський на Банковій, фото Офісу президента

Володимир Зеленський буде знову балотуватись в президенти, якщо вибори відбудуться 2024 року під час війни, хоча перед цією каденцією хотів обмежитися одним терміном.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP, цитує BBC News Україна

Пряма мова: "В 2024 році, якщо буде тривати війна і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку".

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Деталі: Перед виборами 2019 року Зеленський обіцяв у своїй програмі, що йде на один термін і не буде балотуватися вдруге. Хоча два роки тому, у 2021 році, він готувався до виборів.

А нещодавно президент сказав, що для виборів у 2024 році потрібні законодавчі зміни, чималі кошти від партнерів та міжнародні спостерігачі в окопах. 

В інтерв'ю португальському медіа Зеленський уточнив деякі умови для проведення виборів. Він повторив, що проведення таких виборів мають оплатити західні партнери, що потрібно вирішити питання безпеки в Україні й умов голосування для біженців.

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Пряма мова: "Якщо це вибори, то вони повинні бути на нашій території, щоб військові мали можливість проголосувати, на першій лінії, тому нам потрібні спостерігачі з усього світу. Хочу, щоб все було по закону, прозоро і демократично, як це відбулось на виборах, коли я став президентом. Коли всі сказали: чисті вибори. Я не хочу це втратити…

Не маємо права втратити людей, які поїхали як біженці за кордон. У них має бути інфраструктура, щоб віддати свій голос за кандидатів. 

Росія також піднімає цю тему щодо виборів. Ми повинні зробити, щоб не було ризиків бомбардування, вони звісно будуть, але маємо зробити, щоб люди на дільницях були захищені".

Довідка: Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мали відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські – у березні 2024 року. Проте законодавство та Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану.

Представники Заходу виступають за те, щоб Україна таки провела вибори вчасно попри війну.

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Теми: Зеленськийвиборивійна
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