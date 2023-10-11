Сектор Гази залишився без електрики – ЗМІ
Середа, 11 жовтня 2023, 15:52
У Секторі Гази відключили електроенергію, оскільки на електростанції закінчується паливо.
Джерело: AL Jazeera із посиланням на заяву влади Гази
Дослівно AL Jazeera: "Влада попередила, що о 14:00 за місцевим часом електроенергію відключать, оскільки на електростанції закінчується паливо. Через годину електрику було повністю відключено.
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Без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два-чотири дні".
Деталі: Крім того, в багатоповерхівках не буде води і не працюватимуть ліфти.
Дослівно: "Газа була відкинута на століття назад, у середньовіччя. Газа на межі колапсу".
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Передісторія:
- Ізраїль на тлі нападу бойовиків ХАМАСу припинив подачу електроенергії до Сектору Гази.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду: "Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива. Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином".