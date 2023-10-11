Сектор Гази залишився без електрики – ЗМІ

У Секторі Гази відключили електроенергію, оскільки на електростанції закінчується паливо.

Джерело: AL Jazeera із посиланням на заяву влади Гази

Дослівно AL Jazeera: "Влада попередила, що о 14:00 за місцевим часом електроенергію відключать, оскільки на електростанції закінчується паливо. Через годину електрику було повністю відключено.

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Без електрики лікарні будуть змушені покладатися на свої аварійні генератори, яких, за їхніми словами, вистачить лише на два-чотири дні".

Деталі: Крім того, в багатоповерхівках не буде води і не працюватимуть ліфти.

Дослівно: "Газа була відкинута на століття назад, у середньовіччя. Газа на межі колапсу".

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