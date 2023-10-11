Сектор Газы остался без электричества – СМИ

В Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.

Источник: AL Jazeera со ссылкой на заявление властей Газы

Дословно AL Jazeera: "Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено.

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Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня".

Детали: Кроме того, в многоэтажках не будет воды и не будут работать лифты.

Дословно: "Газа была отброшена на века назад, в средневековье. Газа на грани коллапса".

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