Сектор Газы остался без электричества – СМИ
Среда, 11 октября 2023, 15:52
В Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.
Источник: AL Jazeera со ссылкой на заявление властей Газы
Дословно AL Jazeera: "Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено.
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Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня".
Детали: Кроме того, в многоэтажках не будет воды и не будут работать лифты.
Дословно: "Газа была отброшена на века назад, в средневековье. Газа на грани коллапса".
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Предыстория:
- Израиль на фоне нападения боевиков ХАМАСа прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газы.
- Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".