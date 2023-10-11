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Сектор Газы остался без электричества – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 октября 2023, 15:52
Сектор Газы остался без электричества – СМИ
Сектор Газа, Getty Images

В Секторе Газы отключили электроэнергию, поскольку на электростанции заканчивается топливо.

Источник: AL Jazeera со ссылкой на заявление властей Газы

Дословно AL Jazeera: "Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено.

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Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит лишь на два-четыре дня".

Детали: Кроме того, в многоэтажках не будет воды и не будут работать лифты.

Дословно: "Газа была отброшена на века назад, в средневековье. Газа на грани коллапса".

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Предыстория:

  • Израиль на фоне нападения боевиков ХАМАСа прекратил подачу электроэнергии в Сектор Газы.
  • Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде: "Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварскими (террористами) и будем отвечать соответствующим образом".

Темы: Сектор ГазаэлектроэнергияИзраильвойна
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