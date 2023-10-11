Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район
Середа, 11 жовтня 2023, 18:09
Росія атакувала керованими авіабомбами Бериславський район Херсонської області.
Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Пряма мова: "Російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб.
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Наслідки влучань уточнюємо".
Передісторія:
- Окупанти 11 жовтня прицільно атакували безпілотником транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі.
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