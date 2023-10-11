Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район
Среда, 11 октября 2023, 18:09
Россия атаковала управляемыми авиабомбами Бериславский район Херсонской области.
Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина
Прямая речь: "Российская авиация ударила по Бериславскому району. На два населенных пункта сбросили восемь управляемых авиабомб.
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Последствия попаданий уточняем".
Предыстория:
- Оккупанты 11 октября прицельно атаковали беспилотником транспорт ритуальной службы на кладбище, расположенном в Херсонском районе.
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