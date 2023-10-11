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Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район

"Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 18:09
Херсонщина: Окупанти скинули 8 авіабомб на Бериславський район
Фото иллюстративное

Россия атаковала управляемыми авиабомбами Бериславский район Херсонской области.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина

Прямая речь: "Российская авиация ударила по Бериславскому району. На два населенных пункта сбросили восемь управляемых авиабомб.

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Последствия попаданий уточняем".

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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