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Під завалами гімназії у Нікополі знайшли тіло третьої жертви

Тетяна ОлійникСереда, 11 жовтня 2023, 18:59
Під завалами гімназії у Нікополі знайшли тіло третьої жертви
Під завалами гімназії у Нікополі знайшли тіло третьої жертви. Фото - ДСНС

Рятувальники увечері 11 жовтня дістали з-під завалів гімназії у Нікополі, яку обстріляли росіяни, тіло ще однієї людини.

Джерело: ДСНС

Деталі: За повідомленням ДСНС, під завалами, попередньо, перебуває ще одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Дослівно: "Всього загинули 3 особи, ще 2 - постраждали. За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через ворожий обстріл гімназії у Нікополі на Дніпропетровщині загинуло двоє співробітників навчального закладу.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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