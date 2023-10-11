Під завалами гімназії у Нікополі знайшли тіло третьої жертви
Середа, 11 жовтня 2023, 18:59
Рятувальники увечері 11 жовтня дістали з-під завалів гімназії у Нікополі, яку обстріляли росіяни, тіло ще однієї людини.
Джерело: ДСНС
Деталі: За повідомленням ДСНС, під завалами, попередньо, перебуває ще одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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Дослівно: "Всього загинули 3 особи, ще 2 - постраждали. За попередніми даними, частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через ворожий обстріл гімназії у Нікополі на Дніпропетровщині загинуло двоє співробітників навчального закладу.