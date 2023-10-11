Под завалами гимназии в Никополе нашли тело третьей жертвы

Под завалами гимназии в Никополе обнаружили тело третьей жертвы. Фото - ГСЧС

Спасатели вечером 11 октября извлекли из-под завалов гимназии в Никополе, которую обстреляли россияне, тело еще одного человека.

Источник: ГСЧС

Детали: По сообщению ГСЧС, под завалами, предварительно, находится еще один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Дословно: "Всего погибли 3 человека, еще 2 – пострадали. По предварительным данным, частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели".

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