Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под завалами гимназии в Никополе нашли тело третьей жертвы

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 18:59
Под завалами гимназии в Никополе нашли тело третьей жертвы
Под завалами гимназии в Никополе обнаружили тело третьей жертвы. Фото - ГСЧС

Спасатели вечером 11 октября извлекли из-под завалов гимназии в Никополе, которую обстреляли россияне, тело еще одного человека.

Источник: ГСЧС

Детали: По сообщению ГСЧС, под завалами, предварительно, находится еще один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Реклама:

Дословно: "Всего погибли 3 человека, еще 2 – пострадали. По предварительным данным, частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что из-за вражеских обстрелов гимназии в Никополе на Днепропетровщине погибли двое сотрудников учебного заведения.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Никополь
75-летняя женщина получила ранения из-за обстрела Никополя
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии
Россияне били по Никопольщине: ранили 2 человек, повредили предприятие
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: