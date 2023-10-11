18 ворожих атак відбили Сили оборони на Авдіївському напрямку – Генштаб

За добу Сили оборони України відбили 10 атак армії РФ біля Авдіївки та ще 8 біля Степового та Сєверного Донецької області., загалом на фронті відбулось 72 бойових зіткнення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Росія завдала 1 ракетний та 36 авіаційних ударів. Понад 35 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області.

Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Макіївки Луганської області та ще 4 - в районах Торського і Серебрянського лісництва Донецької області на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 3 атаки противника в районі Андріївки Донецької області.

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Тримають оборону на Авдіївському напрямку. Там відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 – в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника".