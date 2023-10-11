Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

18 ворожих атак відбили Сили оборони на Авдіївському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 11 жовтня 2023, 19:41
18 ворожих атак відбили Сили оборони на Авдіївському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - генштаб зсу

За добу Сили оборони України відбили 10 атак армії РФ біля Авдіївки та ще 8 біля Степового та Сєверного Донецької області., загалом на фронті відбулось 72 бойових зіткнення.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Росія завдала 1 ракетний та 36 авіаційних ударів. Понад 35 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти.

Реклама:

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та 5 атак неподалік Іванівки Харківської області.

Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі Макіївки Луганської області та ще 4 - в районах Торського і Серебрянського лісництва Донецької області на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 3 атаки противника в районі Андріївки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

Тримають оборону на Авдіївському напрямку. Там відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 – в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника".

Теми: ГенштабАвдіївкавійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Генштаб
На фронті знищено Су-25, систему ППО, 34 танки, 91 ББМ та ще 820 солдатів Росії
Росіяни активізували наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбивають атаки − Генштаб
На Авдіївському напрямку захисники відбили всі ворожі атаки – Штупун
Останні новини
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
Усі новини...
Реклама: