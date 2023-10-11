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18 вражеских атак отразили Силы обороны на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 19:41
18 вражеских атак отразили Силы обороны на Авдеевском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото - генштаб всу

За сутки Силы обороны Украины отразили 10 атак армии РФ возле Авдеевки и еще 8 возле Степного и Северного Донецкой области, всего на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Россия нанесла 1 ракетный и 36 авиационных ударов. Более 35 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты.

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На Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага возле Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области.

Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 - в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области на Лиманском направлении.

На Бахмутском направлении защитники отбили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области.

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Держат оборону на Авдеевском направлении. Там отбили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 8 – в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

Дословно: "В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника".

Темы: ГенштабАвдеевкавойнаобстрел
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