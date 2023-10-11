Сухопутники пошкодили російський вертоліт Мі-8 у вівторок
Середа, 11 жовтня 2023, 21:43
Збройні сили України у вівторок пошкодили російський вертоліт Мі-8 на Таврійському напрямку.
Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Су-25 російський збито однією з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Також було пошкоджено вертолет Мі-8. На жаль, наразі підтвердження щодо його знищення немає. Але його пошкодили".
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Передісторія:
- Зранку 11 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення винищувача Су-25 окупантів.