Сухопутники пошкодили російський вертоліт Мі-8 у вівторок

Збройні сили України у вівторок пошкодили російський вертоліт Мі-8 на Таврійському напрямку.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Су-25 російський збито однією з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Також було пошкоджено вертолет Мі-8. На жаль, наразі підтвердження щодо його знищення немає. Але його пошкодили".

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