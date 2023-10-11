Сухопутчики повредили российский вертолет Ми-8 во вторник
Среда, 11 октября 2023, 21:43
Вооруженные силы Украины во вторник повредили российский вертолет Ми-8 на Таврическом направлении.
Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Су-25 российский сбит одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. Также был поврежден вертолет Ми-8. К сожалению, пока подтверждения относительно его уничтожения нет. Но его повредили".
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Предыстория:
- Утром 11 октября Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении истребителя Су-25 оккупантов.