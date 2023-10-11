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Сухопутчики повредили российский вертолет Ми-8 во вторник

Татьяна ЛозовенкоСреда, 11 октября 2023, 21:43
Сухопутчики повредили российский вертолет Ми-8 во вторник
Иллюстративное фото из Википедии, российский вертолет Ми-8

Вооруженные силы Украины во вторник повредили российский вертолет Ми-8 на Таврическом направлении.

Источник: представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Су-25 российский сбит одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. Также был поврежден вертолет Ми-8. К сожалению, пока подтверждения относительно его уничтожения нет. Но его повредили".

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Темы: авиавойнаВооруженные силы
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