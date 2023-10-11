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У Харкові "приліт" на околиці, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникСереда, 11 жовтня 2023, 23:48
У Харкові приліт на околиці, постраждав чоловік
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Увечері 11 жовтня росіяни вдарили по одному з районів Харкова, є поранений.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано "приліт" в одному з районів міста. За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення.

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Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Деталі: Також повідомляють про пожежу на місці подій. 

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 11 жовтня Повітряні сили повідомили про запуск ударних БпЛА із кількох напрямків. 

Теми: Харківвибух
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