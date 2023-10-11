У Харкові "приліт" на околиці, постраждав чоловік
Середа, 11 жовтня 2023, 23:48
Увечері 11 жовтня росіяни вдарили по одному з районів Харкова, є поранений.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано "приліт" в одному з районів міста. За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення.
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Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.
Деталі: Також повідомляють про пожежу на місці подій.
Що передувало:
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- Увечері 11 жовтня Повітряні сили повідомили про запуск ударних БпЛА із кількох напрямків.