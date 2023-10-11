У Харкові "приліт" на околиці, постраждав чоловік

Увечері 11 жовтня росіяни вдарили по одному з районів Харкова, є поранений.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вкотре обстріляли Харків. Зафіксовано "приліт" в одному з районів міста. За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення.

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Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Деталі: Також повідомляють про пожежу на місці подій.

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