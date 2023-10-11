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В Харькове "прилет" на окраине, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 23:48
В Харькове прилет на окраине, пострадал мужчина
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Вечером 11 октября россияне ударили по одному из районов Харькова, есть раненый.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения.

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Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Детали: Также сообщают о пожаре на месте происшествия.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 11 октября Воздушные силы сообщили о запуске ударных БПЛА по нескольким направлениям.

Темы: Харьковвзрыв
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