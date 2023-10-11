В Харькове "прилет" на окраине, пострадал мужчина
Среда, 11 октября 2023, 23:48
Вечером 11 октября россияне ударили по одному из районов Харькова, есть раненый.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения.
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Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.
Детали: Также сообщают о пожаре на месте происшествия.
Что предшествовало:
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- Вечером 11 октября Воздушные силы сообщили о запуске ударных БПЛА по нескольким направлениям.