В Харькове "прилет" на окраине, пострадал мужчина

Вечером 11 октября россияне ударили по одному из районов Харькова, есть раненый.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения.

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Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Детали: Также сообщают о пожаре на месте происшествия.

Что предшествовало:

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