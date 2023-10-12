На Одещині ворожий дрон влучив у припортовій зоні: пошкоджені склади і житлові будинки
У результаті нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано".
Деталі: У результаті атаки постраждала жінка 1935 р.н. Вона отримала термічні опіки і наразі перебуває у лікарні.
Сили оборони Півдня уточнили, що влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні, а також приватні будинки мирних мешканців.
Зазначається, що вночі росіяни спрямували "Шахеди" по припортовій інфраструктурі Подунав'я.
Передісторія:
- Вночі 12 жовтня росіяни атакували Україну 33 "Шахедами", 28 з яких знищили Сили оборони.