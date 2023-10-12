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На Одещині ворожий дрон влучив у припортовій зоні: пошкоджені склади і житлові будинки

Ірина БалачукЧетвер, 12 жовтня 2023, 07:58
На Одещині ворожий дрон влучив у припортовій зоні: пошкоджені склади і житлові будинки
Наслідки російських ударів по Одещині. ФОТО З FACEBOOK ДСНС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

У результаті нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер та Сили оборони півдня у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано". 

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Наслідки російських ударів по Одещині
Фото з Facebook ДСНС в Одеській області 

Деталі: У результаті атаки постраждала жінка 1935 р.н. Вона отримала термічні опіки і наразі перебуває у лікарні. 

 
Наслідки російських ударів по Одещині
Фото з Facebook ДСНС в Одеській області 

Сили оборони Півдня уточнили, що влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні, а також приватні будинки мирних мешканців.  

Зазначається, що вночі росіяни спрямували "Шахеди" по припортовій інфраструктурі Подунав'я.  

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Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
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