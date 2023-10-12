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В Одесской области вражеский дрон попал в припортовую зону: повреждены склады и жилые дома

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 07:58
В Одесской области вражеский дрон попал в припортовую зону: повреждены склады и жилые дома
Последствия российских ударов по Одесской области. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГСЧС В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

В результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе Одесской области пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Кипера: "Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область. Наши силы ПВО сбили 10 "Шахедов" над Одесской областью, однако, к сожалению, есть и попадания. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы". 

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Последствия российских ударов по Одесской области
ФОТО ИЗ FACEBOOK ГСЧС В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: В результате атаки пострадала женщина 1935 г.р. Она получила термические ожоги и сейчас находится в больнице. 

 
Последствия российских ударов по Одесской области
ФОТО ИЗ FACEBOOK ГСЧС В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Силы обороны Юга уточнили, что попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне, а также частные дома мирных жителей. 

Отмечается, что ночью россияне направили "Шахеды" по припортовой инфраструктуре Подунавья.

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Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
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