В Одесской области вражеский дрон попал в припортовую зону: повреждены склады и жилые дома
В результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе Одесской области пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram
Прямая речь Кипера: "Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область. Наши силы ПВО сбили 10 "Шахедов" над Одесской областью, однако, к сожалению, есть и попадания. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы".
Детали: В результате атаки пострадала женщина 1935 г.р. Она получила термические ожоги и сейчас находится в больнице.
Силы обороны Юга уточнили, что попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне, а также частные дома мирных жителей.
Отмечается, что ночью россияне направили "Шахеды" по припортовой инфраструктуре Подунавья.
Предыстория:
- Ночью 12 октября россияне атаковали Украину 33 "Шахедами", 28 из которых уничтожили Силы обороны.