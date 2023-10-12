Черкащина, Одещина, Дніпропетровщина: дрони збивали у кількох областях, є влучання

У ніч на 12 жовтня декілька областей України зазнали атак ударними дронами типу "Shahed", у Черкаській області зайнялася трава, в Одеській пошкоджено припортову інфраструктуру, в Харкові поранено чоловіка.

Джерело: зведені дані обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку 12 жовтня

Деталі: Згідно з даними ОВА, щонайменше у Черкаській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях було зафіксовано ударні безпілотники. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України, збила 28 із 33 "Шахедів".

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Черкаська область: вночі силами ППО успішно знищено ударний дрон противника в небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загорання сухої рослинності ліквідовано. Без потерпілих.

Одеська область: вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Українські сили ППО збили 10 "Шахедів" над Одещиною, проте є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Миколаївська область: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Також протягом минулої доби в області знищено розвідувальний БпЛА "Supercam".

В середу 11 жовтня протягом дня артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Внаслідок одного з обстрілів падіння уламків боєприпасів спричинило займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вночі зафіксовано удари з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Дніпропетровщина: вночі захисники з ПвК "Схід" знищили в небі над областю ворожий БпЛА.

Від вечора агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені 2 приватні будинки. Наслідки вранішньої атаки ще уточнюються.

Вдень 11 жовтня росіяни ракетою поцілили по школі у Нікополі. 4 особи загинули, двоє постраждалих. Пошкоджена будівля гімназії, інфраструктурний обʼєкт та продуктовий магазин, 50 житлових будинків, 18 господарських споруд, 17 сонячних панелей, автомобіль та 2 лінії електропередачі.

Окупанти ще декілька разів атакували Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Гатили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Здійснили близько трьох десятків пострілів та вдарили двома безпілотниками. У місті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

12 жовтня в Нікополі – день жалоби.

Харківська область: 11 жовтня близько 23:30 ворог завдав удару по Індустріальному району м.Харкова, попередньо застосувавши БПЛА "Шахед". Внаслідок удару пошкоджено вікна, дах та паркан двох приватних житлових будинків, горіла господарча споруда. Осколкові поранення отримав 57 річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес. Допомогу надали на місці.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

Біля с. Гракове в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались два чоловіка. Загинули на місці.

11 жовтня окупанти обстріляли с. Лук'янці Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Було зафіксовано ворожий обстріл у м. Куп'янськ. Пошкоджено ТОВ "Куп'янський машинобудівний завод". Внаслідок обстрілу на відкритій території горіло будівельне сміття.

Внаслідок обстрілу смт. Куп’янськ-Вузловий пошкоджено дах приватного будинку. Отримали поранення 72-річна жінка та чоловік 43 років, госпіталізовані.

Через обстріли у с. Вовчанські Хутори та у м.Вовчанськ Чугуївсього району пошкоджено два приватних будинки, без постраждалих.

Вночі ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 98 обстрілів (500 снарядів), з них по м. Херсон – 4 обстріли (12 снарядів).

У ніч на 12 жовтня окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі встановлюються.

11 жовтня зранку "рашисти" вдарили по Михайлівці Бериславського району. Перебуваючи на власному подвір’ї, поранень зазнала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Також окупанти обстріляли селище поблизу Херсона: армія рф скинула з дрона боєприпас. Поцілила у територію поблизу цвинтаря селища Кіндійка. Троє людей травмовані. 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні. Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.

Вдень росіяни обстріляли Золоту Балку. Минулося без жертв; пошкоджено будівлю дитсадка.

За добу через російську агресію 4 людини на Херсонщині дістали поранення.

Запорізька область: загарбники атакували 27 населених пунктів – зафіксовано 148 ударів. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив ракетний удар по Привітному, 11 БПЛА-атак по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботиному та Новоіванівці, 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Преображенки, Роботиного та Малої Токмачки, а також вгатив авіаснарядами по Оріхову.

Внаслідок ракетного удару по Привітному загинула 74-річна жінка. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 29 обстрілів. Вид озброєння – авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Ураган", артилерія, міномет. Під вогнем "рашистів": Часів Яр, Авдіївка, Святогірськ, смт Курдюмівка, смт Желанне, смт Очеретине, с. Максимівка, с.Уманське, с.Неліпівка, с.Нетайлове, с.Новоселівка Перша, с.Первомайське

Пошкоджено 12 житлових будинків (з них 5 багатоквартирних), будівля храму, 3 ЛЕП, господарська споруда, кінотеатр, цех "ПрАТ АКХЗ".

На Донеччинаі за добу дві людини загинули, 6 дістали поранення.

Луганщина: ворожі наступи на Макіївку не припиняються. Також ворог активізував наземні наступи в Серебрянському лісництві.

Крім того, там та поблизу Білогорівки завдано понад 10 ударів по позиціях українських військ з авіації.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали, зокрема, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 151 обстріл (542 снаряди).

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська, Есманська громади. Без наслідків.

11 жовтня протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Дружбівська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки, 4 господарчі споруди та відбулося загорання 3 житлових будівників і нежитлової споруди. Поранення отримала жінка 1955р.н., яку госпіталізовано до лікарні.

Шалигинська громада: був обстріл зі ствольної артилерії. Пошкоджено школу два приватних будинки, приміщення комунальних підприємств, лінію електропередач.

Чернігівщина: за добу – 5 обстрілів (32 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.