Черкасская, Одесская, Днепропетровская области: дроны сбивали в нескольких областях, есть попадания

В ночь на 12 октября несколько областей Украины подверглись атакам ударными дронами типа "Shahed", в Черкасской области загорелась трава, в Одесской повреждена припортовая инфраструктура, в Харькове ранен мужчина.

Источник: сводные данные областных военных администраций по состоянию на 9 утра 12 октября

Детали: Согласно данным ОВА, как минимум в Черкасской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях были зафиксированы ударные беспилотники. Воздушные силы ВСУ сообщали, что противовоздушная оборона работала как минимум в шести областях Украины, сбила 28 из 33 "Шахедов".

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Черкасская область: ночью силами ПВО успешно уничтожен ударный дрон противника в небе над областью. Другой "шахед" попал в открытую местность. Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован. Без пострадавших.

Одесская область: ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область. Украинские силы ПВО сбили 10 "Шахедов" над Одесской областью, однако есть и попадания. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.

Пострадал один человек. Женщина 1935 г.р. получила термические ожоги. Сейчас она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Николаевская область: ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Также за прошедшие сутки в области уничтожен разведывательный БпЛА "Supercam".

В среду 11 октября в течение дня артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская община. В результате одного из обстрелов падение обломков боеприпасов вызвало возгорание сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Ночью зафиксированы удары из РСЗО по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

В Шевченковской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано. Обошлось без пострадавших.

Днепропетровская область: ночью защитники из ПвК "Восток" уничтожили в небе над областью вражеский БпЛА.

С вечера агрессор трижды бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял районный центр и Марганецкую общину. Повреждены 2 частных дома. Последствия утренней атаки еще уточняются.

Днем 11 октября россияне ракетой попали по школе в Никополе. 4 человека погибли, двое пострадавших. Повреждено здание гимназии, инфраструктурный объект и продуктовый магазин, 50 жилых домов, 18 хозяйственных построек, 17 солнечных панелей, автомобиль и 2 линии электропередачи.

Оккупанты еще несколько раз атаковали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Били по Никополю, Марганецкой и Покровской общинам. Осуществили около трех десятков выстрелов и ударили двумя беспилотниками. В городе поврежден инфраструктурный объект.

12 октября в Никополе – день траура.

Харьковская область: 11 октября около 23:30 враг нанес удар по Индустриальному району г. Харькова, предварительно применив БПЛА "Шахед". В результате удара повреждены окна, крыша и забор двух частных жилых домов, горела хозяйственная постройка. Осколочные ранения получил 57 летний мужчина. К медикам за помощью также обратилась женщина из-а острой реакции на стресс. Помощь оказали на месте.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.

Возле с. Граково в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвались два человека. Погибли на месте.

11 октября оккупанты обстреляли с. Лукьянцы Харьковского района. В результате обстрела поврежден частный дом.

Был зафиксирован вражеский обстрел в г. Купянск. Повреждено ООО "Купянский машиностроительный завод". В результате обстрела на открытой территории горел строительный мусор.

В результате обстрела пгт. Купянск-Узловой повреждена крыша частного дома. Получили ранения 72-летняя женщина и мужчина 43 лет, госпитализированы.

Из-за обстрелов в с. Волчанские Хутора и в г. Волчанск Чугуевского района повреждены два частных дома, без пострадавших.

Ночью враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 98 обстрелов (500 снарядов), из них по г. Херсон – 4 обстрела (12 снарядов).

В ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Детали устанавливаются.

11 октября утром "рашисты" ударили по Михайловке Бериславского района. Находясь в собственном дворе, ранения получила 76-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Также оккупанты обстреляли поселок вблизи Херсона: армия РФ сбросила с дрона боеприпас. Попала в территорию вблизи кладбища поселка Киндейка. Три человека травмированы. 41-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь. У 42-летнего мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он в больнице. Еще один пострадавший – 63-летний мужчина, ему на месте оказали необходимую помощь.

Днем россияне обстреляли Золотую Балку. Обошлось без жертв; повреждено здание детсада.

За сутки из-за российской агрессии 4 человека на Херсонщине получили ранения.

Запорожская область: захватчики атаковали 27 населённых пунктов – зафиксировано 148 ударов. 128 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Белогорья, Левадного, Верхней Терсы, Ольговского, Щербаков, Темировки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил ракетный удар по Приветному, 11 БПЛА-атак по Красному, Новодаровке, Малиновке, Роботино и Новоивановке, 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Преображенки, Роботино и Малой Токмачки, а также ударил авиаснарядами по Орехову.

В результате ракетного удара по Приветному погибла 74-летняя женщина. Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Донецкая область: по населенным пунктам области россияне совершили 29 обстрелов. Вид вооружения – авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО "Ураган", артиллерия, миномет. Под огнем "рашистов": Часов Яр, Авдеевка, Святогорск, пгт Курдюмовка, пгт Желанное, пгт Очеретино, с. Максимовка, с.Уманское, с.Нелиповка, с.Нетайлово, с.Новоселовка Первая, с.Первомайское

Повреждено 12 жилых домов (из них 5 многоквартирных), здание храма, 3 ЛЭП, хозяйственная постройка, кинотеатр, цех "ЧАО АКХЗ".

На Донетчине за сутки два человека погибли, 6 получили ранения.

Луганщина: вражеские наступления на Макеевку не прекращаются. Также враг активизировал наземные наступления в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, там и вблизи Белогоровки нанесено более 10 ударов по позициям украинских войск с авиации.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали, в частности, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 151 обстрел (542 снаряда).

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Дружбовская, Эсманская общины. Без последствий.

11 октября в течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 286 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Шалигинская общины.

В Середино-Будской общине поврежден частный жилой дом.

Дружбовская община: в результате обстрела повреждены два частных жилых дома, 4 хозяйственные постройки и произошло возгорание 3 жилых строителей и нежилой постройки. Ранения получила женщина 1955 г.р., которая госпитализирована в больницу.

Шалигинская община: был обстрел из ствольной артиллерии. Повреждены школа, два частных дома, помещения коммунальных предприятий, линия электропередач.

Черниговщина: за сутки – 5 обстрелов (32 взрыва). Враг из минометов и артиллерии обстреливал Новгород-Северский район. О потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.