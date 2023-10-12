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Буданов про Пригожина: Нам досі невідомо, загинув він чи ні 

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 10:51
Буданов про Пригожина: Нам досі невідомо, загинув він чи ні 
ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що в українського відомства нема інформації, яка б підтвердила загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді" 

Пряма мова щодо Пригожина: "Щодо загибелі Пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що дотепер жодного факту, підтверджуючого його загибель, ми так і не маємо.

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Я не знаю, загинув він чи не загинув.

А як вплинуло те, що показали? Ну, цілком зрозуміле певне послаблення всередині ПВК відбулося. Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК".

Деталі: За словами глави ГУР, події, які трапилися з російським ПВК, дають надію, що "Вагнер" не буде воювати як єдиний організм: "Це насправді була величезна проблема для України. Хто б що там не казав, але вони вміли воювати".

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Також Буданов розповів про долю колишнього командувача Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії Сергія Суровікіна, якого звільнили через зв'язок з "Вагнером".

Керівник ГУР вважає, що Суровікіну "дали номінальну посаду" і "живеться йому нормально": "Зрозуміло, вже не має такого впливу, як мав. Але, зрештою, знову ж таки, для України це добре".

Пряма мова щодо Суровікіна: "Він був досить жорсткий у прийнятті рішень і не боявся брати на себе відповідальність. А це для нас проблема.

Тепер спокійно собі живе, займається аналітичною роботою.

Не можна сказати, що він був інтегрований у заколот. Просто він мав дуже близькі стосунки з Пригожиним.

Він зробив все для того, щоб в розумінні росіян не видавати злочинні накази по нанесенню ударів по своїм же. А ПВК "Вагнер" – це ж Росія. Його роль там була".

Передісторія

  • 23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Теми: ПригожинБудановВагнеррозвідка
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