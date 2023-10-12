Буданов о Пригожине: Нам до сих пор неизвестно, погиб он или нет

Голова главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у украинского ведомства нет информации, которая бы подтвердила гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь о Пригожине: "Относительно гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем.

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Я не знаю, погиб он или не погиб.

А как повлияло то, что показали? Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего тут скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК".

Детали: По словам главы ГУР, события, которые случились с российским ЧВК, дают надежду, что "Вагнер" не будет воевать как единый организм: "Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать".

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Также Буданов рассказал о судьбе бывшего командующего Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина, которого уволили из-за связи с "Вагнером".

Руководитель ГУР считает, что Суровикину "дали номинальную должность" и "живется ему нормально": "Разумеется, уже не имеет такого влияния, как имел. Но, в конце концов, опять же, для Украины это хорошо".

Прямая речь о Суровикине: "Он был достаточно жесткий в принятии решений и не боялся брать на себя ответственность. А это для нас проблема.

Теперь спокойно себе живет, занимается аналитической работой.

Нельзя сказать, что он был интегрирован в мятеж. Просто он имел очень близкие отношения с Пригожиным.

Он сделал все для того, чтобы в понимании россиян не выдавать преступные приказы по нанесению ударов по своим же. А ЧВК "Вагнер" - это же Россия. Его роль там была".

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