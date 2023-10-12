Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов о Пригожине: Нам до сих пор неизвестно, погиб он или нет

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 10:51
Буданов о Пригожине: Нам до сих пор неизвестно, погиб он или нет
ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Голова главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у украинского ведомства нет информации, которая бы подтвердила гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь о Пригожине: "Относительно гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем.

Реклама:

Я не знаю, погиб он или не погиб.

А как повлияло то, что показали? Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего тут скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК".

Детали: По словам главы ГУР, события, которые случились с российским ЧВК, дают надежду, что "Вагнер" не будет воевать как единый организм: "Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать".

ВИДЕО ДНЯ

Также Буданов рассказал о судьбе бывшего командующего Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина, которого уволили из-за связи с "Вагнером".

Руководитель ГУР считает, что Суровикину "дали номинальную должность" и "живется ему нормально": "Разумеется, уже не имеет такого влияния, как имел. Но, в конце концов, опять же, для Украины это хорошо".

Прямая речь о Суровикине: "Он был достаточно жесткий в принятии решений и не боялся брать на себя ответственность. А это для нас проблема.

Теперь спокойно себе живет, занимается аналитической работой.

Нельзя сказать, что он был интегрирован в мятеж. Просто он имел очень близкие отношения с Пригожиным.

Он сделал все для того, чтобы в понимании россиян не выдавать преступные приказы по нанесению ударов по своим же. А ЧВК "Вагнер" - это же Россия. Его роль там была".

Предистория:

  • 23 августа вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Темы: ПригожинБудановВагнерразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Пригожин
Санду заявила, что вагнеровцы хотели устроить в Молдове переворот
Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина
Замороженный Пригожин
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: