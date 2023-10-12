Количество украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта возросло до семи человек.

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.

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Девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших".

Детали: Николенко также рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.

Также около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа, однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

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