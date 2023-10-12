Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи
Количество украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта возросло до семи человек.
Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.
Девять граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших".
Детали: Николенко также рассказал, что более тысячи украинцев обратились за помощью в выезде из Израиля. По его словам, на 14 октября запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.
Также около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа, однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
Предыстория:
- 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины.
- 11 октября стало известно о еще одном погибшем украинце в Израиле.