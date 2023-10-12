СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

Служба безпеки України задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Після роботи на підсанкційних телеканалах кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

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З жовтня 2022 року по нинішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію Росії проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Youtube-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів.

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Крім того, пропагандистські "сюжети" та "публікації" Панченко "розганяє" через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Що передувало: В січні 2023 року СБУ повідомила фігурантці про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.