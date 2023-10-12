СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генпрокурора

Детали: После работы на подсанкционных телеканалах кума президента РФ Путина Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Реклама:

С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.

Материалы указанного содержания Панченко систематически выкладывает на собственном Youtube-канале, который насчитывает почти 1 млн пользователей.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Что предшествовало: В январе 2023 года СБУ сообщила фигурантке о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.