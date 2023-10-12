Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
ДИАНА ПАНЧЕНКО, СКРИНШОТ

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генпрокурора

Детали: После работы на подсанкционных телеканалах кума президента РФ Путина Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Реклама:

С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.

В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.

Материалы указанного содержания Панченко систематически выкладывает на собственном Youtube-канале, который насчитывает почти 1 млн пользователей.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.

Что предшествовало: В январе 2023 года СБУ сообщила фигурантке о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.

Темы: госизменаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

видеоПутин в Китае появился с ядерным чемоданом

Все новости...
госизмена
Украинские судьи с российским паспортом: станет ли гражданство страны-агрессора помехой работе судьей
СБУ объясняет, что изъяла у Шуфрича ценные вещи, чтобы имущество не избежало ареста
Бывший военный летчик создал сеть информаторов РФ на Николаевщине
Последние новости
01:50
Около 300 участников акций против войны в Газе арестованы возле Капитолия – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
23:38
обновленоВ Суммах "Шахед" попал в объект инфраструктуры
23:28
У Орбана попытались оправдать его встречу с Путиным и слова о "военной операции"
Все новости...
Реклама: