СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.
Источник: пресс-служба СБУ, Офис генпрокурора
Детали: После работы на подсанкционных телеканалах кума президента РФ Путина Виктора Медведчука она выехала во временно оккупированный Донецк, чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
С октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из Москвы способствует военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины.
В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию России против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.
Материалы указанного содержания Панченко систематически выкладывает на собственном Youtube-канале, который насчитывает почти 1 млн пользователей.
Кроме того, пропагандистские "сюжеты" и "публикации" Панченко "разгоняет" через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.
На основании новых фактов преступной деятельности следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности.
Что предшествовало: В январе 2023 года СБУ сообщила фигурантке о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.