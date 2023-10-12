Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чернобаевку обстреляли второй раз за сутки, есть погибший и раненый

Елена РощинаЧетверг, 12 октября 2023, 14:17
Чернобаевку обстреляли второй раз за сутки, есть погибший и раненый
Чернобаевка, архивное фото Элины Коновалюк для УП

Российские войска второй раз с ночи обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, еще один – ранен. 

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Чернобаевка снова под российским ударом. Оккупанты бьют по жилью местных. 

Реклама:

Погиб мужчина в возрасте 71 год. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он умер. Еще один раненый – 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте".  

Детали: ОВА добавила, что в результате этих и предыдущих "прилетов" повреждены десятки домов в поселке. Частично отсутствует свет.

Этому предшествовало: В утренней сводке областных ВА сообщалось, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьобстрелвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Херсонская область
Прокуратура: Мужчина собирал на позициях россиян брошенное оружие, чтобы продать
Ночью россияне били по Никополю, утром ударили по Боровой и Михайловке – ОВА
Россияне заявили, что ВСУ атаковали памятник Ленину в Новой Каховке
Последние новости
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: