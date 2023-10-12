Чернобаевку обстреляли второй раз за сутки, есть погибший и раненый

Российские войска второй раз с ночи обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, еще один – ранен.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Чернобаевка снова под российским ударом. Оккупанты бьют по жилью местных.

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Погиб мужчина в возрасте 71 год. Его без сознания госпитализировали. Но, к сожалению, по дороге в больницу он умер. Еще один раненый – 70-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте".

Детали: ОВА добавила, что в результате этих и предыдущих "прилетов" повреждены десятки домов в поселке. Частично отсутствует свет.

Этому предшествовало: В утренней сводке областных ВА сообщалось, что в ночь на 12 октября оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина.