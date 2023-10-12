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Конфликт с избиением в тернопольском военкомате: двум военным объявили подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 октября 2023, 15:50
Конфликт с избиением в тернопольском военкомате: двум военным объявили подозрение
скриншот

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, вечером 6 октября в Тернополе солдат-гранатометчик вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ (мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины), предложили проехать в военкомат.

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Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Впоследствии было обнародовано и другое видео, на котором в ТЦК двух лежачих бьют военные. Среди них был и ранее упомянутый пострадавший.

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Правоохранители установили, что причиной конфликта стал конфликт мужчин с дежурным военкомата, у которого они (будучи в нетрезвом состоянии) пытались забрать оружие и били в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых.

По данному факту тоже зарегистрировано уголовное производство.

11 октября командиру отдела охраны и солдату гранатометчику сообщено о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Темы: ТернопольВоенное положениеГБР
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