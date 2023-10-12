Сирійські медіа заявили, що Ізраїль ударами авіації "вивів з ладу" головні аеродроми країни
Четвер, 12 жовтня 2023, 16:31
Сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Проурядова сирійська радіостанція Sham FM повідомила, що ізраїльські літаки завдали удару по міжнародних аеропортах в Алеппо і Дамаска.
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Згодом сирійські державні ЗМІ, з посиланням на військове джерело, повідомили, що "одночасні" удари по аеропортах Алеппо і Дамаска "пошкодили злітно-посадкові смуги в обох аеропортах, що вивело їх з ладу".
Передісторія:
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- Того ж дня ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля
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