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Сирійські медіа заявили, що Ізраїль ударами авіації "вивів з ладу" головні аеродроми країни

"Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 16:31
Сирійські медіа заявили, що Ізраїль ударами авіації вивів з ладу головні аеродроми країни
Фото: Getty Images

Сирійські медіа повідомили, що Ізраїль завдав удару по двох головних аеропортах у Сирії.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Проурядова сирійська радіостанція Sham FM повідомила, що ізраїльські літаки завдали удару по міжнародних аеропортах в Алеппо і Дамаска.

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Згодом сирійські державні ЗМІ, з посиланням на військове джерело, повідомили, що "одночасні" удари по аеропортах Алеппо і Дамаска "пошкодили злітно-посадкові смуги в обох аеропортах, що вивело їх з ладу".

Передісторія:

  • 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
  • Того ж дня ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля

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Теми: ІзраїльСирія
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