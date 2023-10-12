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Сирийские медиа заявили, что Израиль ударами авиации "вывел из строя" главные аэродромы страны

"Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 16:31
Сирийские медиа заявили, что Израиль ударами авиации вывел из строя главные аэродромы страны
Фото: Getty Images

Сирийские медиа сообщили, что Израиль нанес удар по двум главным аэропортам в Сирии.

Источник: The Times of Israel

Детали: Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM сообщила, что израильские самолеты нанесли удар по международным аэропортам в Алеппо и Дамаске.

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Позже сирийские государственные СМИ, со ссылкой на военный источник, сообщили, что "одновременные" удары по аэропортам Алеппо и Дамаска "повредили взлетно-посадочные полосы в обоих аэропортах, что вывело их из строя".

Предыстория:

  • 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
  • В тот же день израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля

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Темы: ИзраильСирия
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