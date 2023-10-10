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Ізраїль зафіксував запуски по своїй території із Сирії

Тетяна ОлійникВівторок, 10 жовтня 2023, 22:59
Ізраїль зафіксував запуски по своїй території із Сирії
Прапор Сирії, ілюстративне фото - Getty Images

Ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля

Джерело: Ізраїльські сили оборони

Дослівно: "Нещодавно було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю, частина з яких перетнула територію країни та, ймовірно, впала на відкритій місцевості".

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Деталі: Також сили оборони повідомили, що солдати ЦАХАЛ відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.

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Теми: ІзраїльСиріявійна
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