Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль заявив, що переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 21:25
Ізраїль заявив, що переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази
Йоав Галант, фото: Міноборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова: "Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу.

Реклама:

У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили, яку ціну доводиться платити, і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав.

Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було.

Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту - ми знищимо його всіма силами і без компромісів".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Про це Галлант сказав військам на кордоні з Газою.

Згодом речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що знищення високопоставлених членів ХАМАС є головним пріоритетом.

За словами Хагарі, ЦАХАЛ не припинить зусиль з ліквідації високопоставлених представників ХАМАСу: "Це наш головний пріоритет".

Що було раніше: До того Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль заявив про блокування крипторахунків для збору пожертв для ХАМАС
Війна в Ізраїлі стала випробування для соцмережі Маска, яке вона провалила – Bloomberg
Зеленський: Росія - одна з країн, яка стоїть за ХАМАС
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: