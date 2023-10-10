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Ізраїль заявив, що переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 21:25
Ізраїль заявив, що переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази
Йоав Галант, фото: Міноборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова: "Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу.

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У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили, яку ціну доводиться платити, і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав.

Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було.

Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту - ми знищимо його всіма силами і без компромісів".

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Деталі: Про це Галлант сказав військам на кордоні з Газою.

Згодом речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що знищення високопоставлених членів ХАМАС є головним пріоритетом.

За словами Хагарі, ЦАХАЛ не припинить зусиль з ліквідації високопоставлених представників ХАМАСу: "Це наш головний пріоритет".

Що було раніше: До того Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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