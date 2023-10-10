Ізраїль заявив, що переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
Джерело: The Times of Israel
Пряма мова: "Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу.
У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили, яку ціну доводиться платити, і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав.
Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було.
Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту - ми знищимо його всіма силами і без компромісів".
Деталі: Про це Галлант сказав військам на кордоні з Газою.
Згодом речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що знищення високопоставлених членів ХАМАС є головним пріоритетом.
За словами Хагарі, ЦАХАЛ не припинить зусиль з ліквідації високопоставлених представників ХАМАСу: "Це наш головний пріоритет".
Що було раніше: До того Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.
Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.