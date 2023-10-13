Пропалестинський мітинг у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами

Французька поліція затримала демонстранта під час акції на підтримку палестинців, фото Getty Images

У четвер сотні демонстрантів зібралися в центрі Парижа, всупереч новій забороні на пропалестинські мітинги у Франції: поліція та жандармерія розігнали натовп із застосуванням сльозогінного газу та водометів.

Джерело: CNN

Деталі: міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін раніше того ж дня оголосив заборону на пропалестинські мітинги через занепокоєння громадським порядком.

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Він додав, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів.

Дарманін також закликав поліцію захистити всі місця, які відвідують французькі євреї: синагоги та школи.

За його словами, будь-який іноземець, який вчинить акти антисемітизму на території Франції, буде "негайно видворений".

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Нагадаємо, 12 жовтня у Парижі сотні демонстрантів вийшли на пропалестинську акцію, її почали розганяти.

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