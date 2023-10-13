Пропалестинський мітинг у Парижі розігнали сльозогінним газом та водометами
У четвер сотні демонстрантів зібралися в центрі Парижа, всупереч новій забороні на пропалестинські мітинги у Франції: поліція та жандармерія розігнали натовп із застосуванням сльозогінного газу та водометів.
Джерело: CNN
Деталі: міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін раніше того ж дня оголосив заборону на пропалестинські мітинги через занепокоєння громадським порядком.
Він додав, що будь-яка організація таких протестів призведе до арештів.
Дарманін також закликав поліцію захистити всі місця, які відвідують французькі євреї: синагоги та школи.
За його словами, будь-який іноземець, який вчинить акти антисемітизму на території Франції, буде "негайно видворений".
Нагадаємо, 12 жовтня у Парижі сотні демонстрантів вийшли на пропалестинську акцію, її почали розганяти.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі.
- Станом на 12 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.