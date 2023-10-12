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ЗМІ: В Ізраїлі загинули понад 1 300 людей, приблизно стільки ж – в Секторі Гази

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 16:43
ЗМІ: В Ізраїлі загинули понад 1 300 людей, приблизно стільки ж – в Секторі Гази
Ізраїльський поранений, ФОТО GETTY IMAGES

Кількість загиблих в Ізраїлі перевища 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.

Джерело: The Times of Israel, Al Jazeera із посиланням на дані Міністерств охорони здоров'я Ізраїлю та Гази

Деталі: Кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила 1 300 людей. Понад 3 200 осіб дістали поранення

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На території анклаву загинули 1 417 людей. Понад 6 200 осіб дістали поранення.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося про понад 1 200 загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу палестинських бойовиків. 

Що передувало: 

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Теми: ІзраїльСектор Газивійнажертви
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