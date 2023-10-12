ЗМІ: В Ізраїлі загинули понад 1 300 людей, приблизно стільки ж – в Секторі Гази
Четвер, 12 жовтня 2023, 16:43
Кількість загиблих в Ізраїлі перевища 1 300 людей, у Секторі Гази загинули понад 1 400 людей.
Джерело: The Times of Israel, Al Jazeera із посиланням на дані Міністерств охорони здоров'я Ізраїлю та Гази
Деталі: Кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила 1 300 людей. Понад 3 200 осіб дістали поранення
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На території анклаву загинули 1 417 людей. Понад 6 200 осіб дістали поранення.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося про понад 1 200 загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу палестинських бойовиків.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Вже станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.