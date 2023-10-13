Пропалестинский митинг в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами
В четверг сотни демонстрантов собрались в центре Парижа, вопреки новому запрету на пропалестинские митинги во Франции: полиция и жандармерия разогнали толпу с применением слезоточивого газа и водометов.
Источник: CNN
Детали: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин ранее в тот же день объявил запрет на пропалестинские митинги из-за беспокойства общественным порядком.
Он добавил, что любая организация таких протестов приведет к арестам.
Дарманин также призвал полицию защитить все места, которые посещают французские евреи, такие как синагоги и школы.
По его словам, любой иностранец, который совершит акты антисемитизма на территории Франции, будет "немедленно выдворен".
Напомним, 12 октября в Париже сотни демонстрантов вышли на пропалестинскую акцию, ее начали разгонять.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары.
- По состоянию на 12 октября количество погибших в Израиле превышает 1 300 человек, в Секторе Газа погибли более 1 400 человек.