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Пропалестинский митинг в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 01:52
Пропалестинский митинг в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами
Французская полиция задержала демонстранта во время акции в поддержку палестинцев, фото Getty Images

В четверг сотни демонстрантов собрались в центре Парижа, вопреки новому запрету на пропалестинские митинги во Франции: полиция и жандармерия разогнали толпу с применением слезоточивого газа и водометов.

Источник: CNN 

Детали: министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин ранее в тот же день объявил запрет на пропалестинские митинги из-за беспокойства общественным порядком.

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Он добавил, что любая организация таких протестов приведет к арестам.

Дарманин также призвал полицию защитить все места, которые посещают французские евреи, такие как синагоги и школы. 

По его словам, любой иностранец, который совершит акты антисемитизма на территории Франции, будет "немедленно выдворен".

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Напомним, 12 октября в Париже сотни демонстрантов вышли на пропалестинскую акцию, ее начали разгонять.

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Темы: ИзраильФранция
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